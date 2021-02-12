Antalya’da 2 gün önce aldığı aracını sabah hurda şekilde buldu! Soluğu karakolda aldı

Dün sabah erken saatlerde Muratpaşa ilçesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi'nde meydana geldi. Bilgisayar ve güvenlik kamera malzemeleri satan 23 yaşındaki Emre Akdağ, işyeri için kullanmak üzere 9 Şubat günü Isparta'dan hafif ticari araç satın aldı.

10 Şubat'ta Antalya'ya getirdiği aracını evinin önündeki sokağa park eden Akdağ, bir gün sonrası sabah uyandığında ise aracının sol tarafı ile arkasındaki tüm camlarının indirildiğini, bir lastiğinin bıçakla kesildiğini ve arka lastiğe de çivi ile tuzak koyulduğunu gördü.