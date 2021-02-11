Polis Akademisi tarih verdi! Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü mülakat nasıl olacak?

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından İstanbul'a yapılacak 400 bekçi alımı için geri sayım başladı. 20 Ocak'ta yazılı sınavın gerçekleştirilmesinin ardından adaylar heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. Bekçi alımı süreci ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü mülakat nasıl olacak? İşte son gelişmeler...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi tarafından bekçilik sınavına ilişkin duyuru yayımlandı. 20 Ocak'ta gerçekleştirilen 2020 1. dönem bekçilik sınavının sonuçları 15 Şubat'ta açıklanacak.

Sonuçlar, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden duyurulacak.