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MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

hesabından yapılan açıklamada, " bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 11.02.2021 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
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MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişiminin daha başarılı şekilde önlendiği belirtildi.

Açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin, kahraman Türk komandolarınca etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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