12 Şubat 2021, Cuma
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Hollanda'da Kovid-19 tedavisi gören Türk vatandaşı Türkiye'ye nakledildi

, 'da yeni tip (Kovid-19) tedavisi gören Türk vatandaşı Selahattin Kandaz'ın tedavisine devam edilmek üzere Türkiye'ye getirildiğini belirtti. Bakanlık, diğer bakanlıklarla koordinasyon içinde 141 ülkeden 100 binin üzerinde Türk vatandaşını Türkiye'ye getirmişti.

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Giriş Tarihi: 11.02.2021 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Amsterdam'da Kovid-19 tedavisi gören vatandaşımız, hemşehrimiz Selahattin Kandaz'ı tedavisine devam edilmek üzere ambulans uçakla ülkemize getiriyoruz. Ambulans uçağımız, Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndan yola çıkıyor. Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanlığı, yurt dışında yaşayan vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Türkiye'ye dönüşünü koordine ederek, Cumhuriyet tarihinin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirmişti.

Bakanlık, diğer bakanlıklarla koordinasyon içinde 141 ülkeden 100 binin üzerinde Türk vatandaşını Türkiye'ye getirmişti.

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