Hollanda'da Kovid-19 tedavisi gören Türk vatandaşı Türkiye'ye nakledildi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Amsterdam'da Kovid-19 tedavisi gören vatandaşımız, hemşehrimiz Selahattin Kandaz'ı tedavisine devam edilmek üzere ambulans uçakla ülkemize getiriyoruz. Ambulans uçağımız, Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndan yola çıkıyor. Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, yurt dışında yaşayan vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Türkiye'ye dönüşünü koordine ederek, Cumhuriyet tarihinin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirmişti.

Bakanlık, diğer bakanlıklarla koordinasyon içinde 141 ülkeden 100 binin üzerinde Türk vatandaşını Türkiye'ye getirmişti.