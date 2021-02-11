Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kovid-19 aşısı duyurusu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler." dedi. Bakan Koca, gerekli işlemler için de bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan "Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler." duyurusunu yaptı.

Bakan Koca, "Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim." dedi.





