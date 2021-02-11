12 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kovid-19 aşısı duyurusu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kovid-19 aşısı duyurusu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.02.2021 21:35
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler." dedi. Bakan Koca, gerekli işlemler için de bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan "Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler." duyurusunu yaptı.

Bakan Koca, "Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim." dedi.



Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sosyal medya teröre zemin mi hazırlıyor?
Sosyal medya teröre zemin mi hazırlıyor?
CHP'de muhalifler nasıl susturuldu?
CHP'de muhalifler nasıl susturuldu?
İlk kez duyurdu! Flaş “Yazıcıoğlu” açıklaması
İlk kez duyurdu! Flaş “Yazıcıoğlu” açıklaması
Başkan Erdoğan baba ocağı Güneysu'da...
Başkan Erdoğan baba ocağı Güneysu'da...
Bakan Koca'dan aşı duyurusu
Bakan Koca'dan aşı duyurusu
Canlı yayında duyurdu: Yakında yeni operasyonlar başlayacak
Canlı yayında duyurdu: Yakında yeni operasyonlar başlayacak
1987 kışı mı geliyor?
1987 kışı mı geliyor?
Birbirlerine girdiler! FETÖ paramparça...
Birbirlerine girdiler! FETÖ paramparça...
Başkan Erdoğan ve Bahçeli ikinci doz aşısını yaptırdı
Başkan Erdoğan ve Bahçeli ikinci doz aşısını yaptırdı
7 bin CHP’li İnce'nin partisine...
7 bin CHP’li İnce'nin partisine...
Başkan Erdoğan hafta sonu Karadeniz’de!
Başkan Erdoğan hafta sonu Karadeniz’de!
Berberoğlu yeniden milletvekili
Berberoğlu yeniden milletvekili
Daha Fazla Video Göster