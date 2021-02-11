İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk kez duyurdu! Flaş “Muhsin Yazıcıoğlu” açıklaması

Bakan Soylu, "Burada bir kasıt varsa şu anda mahkemede, yani ulaşamamak bir kanıtsa bunu mahkeme kendisi yargılıyor ve bir sonuca ulaşacak. İhmaller karşısındaki gerekli cezaları da mahkeme verdi. Ben mahkemenin alanına müdahale etmemek için ona çok girmek istemem. Bizi teknolojinin ulaştırabileceği her yere şu anda ulaşabilme kabiliyetimiz var. Bizim böyle bir problemimiz yok. Bir kişi bir yerde bir kazayla karşı karşıya kalır, biz buna ulaşırız. Ama buna teknikle ulaşırsınız. Eğer orada telefon çekiyorsa, orada bir baz istasyonu söz konusu ise ulaşabilirsiniz. Buna bir teknik olmadan ulaşabilme kabiliyetine bugün de sahip olamayabilirsiniz. Ama bu kasıt mıdır değil midir, buna ait bizim de teknik desteğimizle mahkeme bu konulardaki çabayı ortaya koymaya çalışıyor. Bu olaydan bağımsız şekilde söylüyorum; ulaşılabilmeme ihtimali bugün de var. Ulaşılamama ihtimali iklimdir, hava koşullarıdır" dedi.