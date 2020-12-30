Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
GÜNDEM DHA
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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/KVLHzLIy22— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 30, 2020