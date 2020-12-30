Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/KVLHzLIy22 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 30, 2020