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Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... , bölgesine sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 30.12.2020 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020
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Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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