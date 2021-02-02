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02 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul baraj doluluk oranları 2021 | Karaya oturdu! Korkutan görüntüler İstanbul baraj doluluk oranları 2021 | Karaya oturdu! Korkutan görüntüler İstanbul baraj doluluk oranı | İstanbul'da Ocak ayı içerisinde etkili olan kar ve yağmurlu hava barajların doluluk oranını yüzde 24 arttırırken Arnavutköy'de bulunan Sazlıdere Barajı yağmurlardan nasibini alamadı. Diğer barajlar ortalama doluluk oranı yüzde 50 seviyesini geçerken Sazlıdere'de bu oran yüzde 20 seviyesinde kaldı. Öte yandan suların yüzlerce metre çekildiği barajda korkunç görüntüler drone kamerasına yansıdı. Giriş Tarihi: 02.02.2021 10:00
Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent İstanbul'da yaklaşık 1 aydır etkili olan yağmurlar yüzleri güldürmeye devam ediyor. Barajların her geçen gün artan doluluk oranı verilere yansıdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
8 Ocak günü yüzde 19.16 seviyesine kadar düşen barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 41.30 seviyesine çıktı. Bu oranla barajlardaki doluluk oranı yüzde 23'e yakın arttı. İstanbul'da bulunan barajlarda doluluk oranı ortalama yüzde 50 seviyesine geçerek yüzde 60 seviyesine yaklaştı.
YAĞIŞLI HAVADAN SAZLIDERE BARAJI NASİBİNİ ALAMADI İstanbul'da en düşük baraj doluluk oranı ise Sazlıdere Barajında ölçüldü. İstanbul'da etkili olan yağmur ve kar yağışından barajın istenildiği kadar nasibini alamadığı görüldü. 18 Ocak günü yüzde 11 ölçülen doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 20 seviyesine çıktı. Barajda en düşük doluluk oranı ise 2014 yılında yüzde 17.98 olarak ölçülmüştü. Öte yandan barajın drone ile çekilen görüntülerinden korkunç manzara bir kez daha gün yüzüne çıktı. Balıkçı teknelerin suların yüzlerce metre çekilen çorak araziye oturduğu görüldü. "BARAJIMIZ İSTEDİĞİMİZ KADAR DOLMADI" Barajın diğer barajlardan daha büyük olduğu için doluluk oranın düşük kaldığını savunan Necmi Akın, "Biz de yağmur bekliyoruz. Barajımız istediği kadar dolmadı. İnşallah yağmur yağınca doluluk oranı artar" dedi. "DİĞER BARAJLARA ORANLA BURASI AZ DOLMUŞ" Kar ve yağmurdan bölgenin nasibini alamadığını dile getiren Davut Gökçek ise, "Ben de bugün geldim, fark ettim. Diğer barajlara oranla burası az dolmuş. Bugüne kadar düşen yağmurun çok etkili olmadığını gördük. Biz de yağmur bekliyoruz. Umarım yükselir" açıklamasında bulundu.