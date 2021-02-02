İstanbul baraj doluluk oranları 2021 | Karaya oturdu! Korkutan görüntüler

YAĞIŞLI HAVADAN SAZLIDERE BARAJI NASİBİNİ ALAMADI

İstanbul'da en düşük baraj doluluk oranı ise Sazlıdere Barajında ölçüldü. İstanbul'da etkili olan yağmur ve kar yağışından barajın istenildiği kadar nasibini alamadığı görüldü. 18 Ocak günü yüzde 11 ölçülen doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 20 seviyesine çıktı. Barajda en düşük doluluk oranı ise 2014 yılında yüzde 17.98 olarak ölçülmüştü. Öte yandan barajın drone ile çekilen görüntülerinden korkunç manzara bir kez daha gün yüzüne çıktı. Balıkçı teknelerin suların yüzlerce metre çekilen çorak araziye oturduğu görüldü.



