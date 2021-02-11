Son dakika: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Uzaman isimler A Haber'de uyardı! İstanbul'a şiddetli kar geliyor
Son dakika haberleri... İstanbul'a şiddetli kar geliyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada Türkiye'nin büyük bir bölümünün yeni haftada kar etkisi altında kalacağı belirtildi. İstanbul Valiliği de milyonlarca İstanbulluyu kar yağışına karşı uyardı. Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit ve Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Toros, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Toros Türkiye'nin gelen soğuk havalarla birlikte kar yağışı etkisi altında kalacağını söyledi. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Türkiye yeni haftada kar altında kalacak. "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusu yanıt buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu tahmini açıkladı, kar bekleyenlere müjdeli haber verildi.
"İSTANBUL'UN ÜSTÜNDEN GEÇECEK"
Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Toros A Haber'de, Türkiye'nin önümüzdeki hafta soğuk hava ve kar yağışının etkisi altında kalacağını açıkladı.
A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Toros, "Ülkemizin genelindeki meteorolojik şartlara baktığımızda alçak basınç sistemi geliyor. Bu gece itibari ile İstanbul üzerinden geçecek. Yarından sonra ülkemiz soğuk almaya başlayacak. Bu sistem bol miktarda soğuk havayı ülkemize getirecek. Avrupa'dan soğuk havaların gelmesi, yarından itibaren sıcaklıkların kaybolmasına neden olacak. Pazar gününden sonra ülkemizde bol miktarda yağış olacak. Soğuk ve yağış, havalar da sıfır derecenin altında olması bol miktarda kar olacağı anlamına geliyor. Kar yağışlarının tam olarak hangi miktarda nereye yağacağı geçiş sırasında belli oluyor." şeklinde konuştu.
"ÜLKENİN BÜYÜK BÖLÜMÜNE KAR YAĞACAK"
Kuzeyden gelecek soğuk havaların kar yağışına döneceğini de belirten Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "İstanbul'da hava sıcaklıklar 19-20 dereceyi buldu ancak bu geceden itibaren başlayan soğuklar hava sıcaklıklarını düşürecek. Yarından itibaren kuzeyden gelerek ülkemizi kapsayacak soğuklar ülkemizi etkisi altına alacak. Bu yüzden de ülkenin büyük bir bölümünde kar yağışı bekliyoruz" dedi.
VALİLİKTEN FLAŞ UYARI
İstanbul Valiliği, kent için kar uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, "İstanbul'da Meteoroloji raporuna göre; hava sıcaklığının azalması, hafta sonundan itibaren yağışların kar şeklinde olması bekleniyor." denildi.
A Haber canlı yayınına bağlanan Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonunda İstanbul'a kar yağacağını açıkladı.
1987 KIŞI MI GELİYOR?
Önemli uyarılarda bulunan Macit, "1987 kışı mı olacak?" sorusunu da yanıtladı.
A Haber'de çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "İstanbul üzerinde şuan 19 derece hava sıcaklığı var. Bu geceden itibaren hızlı bir soğuma olacak. Yarın 3-4 dereceyi, ondan sonraki hafta en yüksek sıcaklığı 2-3 dereceyi seyredeceği bir hava olacak. İstanbul'da yarın için yağmur, yüksek yerlerde ise karla karışık yağmur bekliyoruz. Pazar gününden itibaren İstanbul'da kar olacak. Soğuklar da başlayacak. Önümüzdeki hafta boyunca soğuklar yurt genelinde etkili olacak. Vatandaşlarımız soğuk havaya karşı etkili olacak. Soğuk haca net ancak kar yoğunluğu yarın ve cumartesi günü belli olur." şeklinde konuştu.
METEOROLOJİ UZMANI AHMET UÇAR HARİTA PAYLAŞTI
Meteoroloji Uzmanı Ahmet Uçar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda harita paylaştı ve pazar günü turuncu ve kırmızı renkli alanların son yılların en iyi kar yağışını alacağını duyurdu.
İşte Ahmet Uçar'ın paylaşımı;
Süre yaklaştıkça ekstrem kar tahmin indeksinde değerler yükselecektir demiştim aynı şartlar için EFI değerleri İstanbul ve çevresi için 0,9'a kadar yükseldi. Pazar günü turuncu ve kırmızı renkli alanlar son yılların en iyi kar yağışını alacak yerlerdir. Neredeyse Marmara'nın tamamı.
BARAJLARIN DOLMASI İÇİN DE ÖNEMLİ?
Türkiye'nin kuraklıkla mücadelesi için beklenen kar yağışı pazar gününden itibaren artarak yurdun büyük bir çoğunluğunda etkisini gösterecek. Özellikle İstanbul'daki barajların su seviyelerinin artması için beklenen kar yağışı kısa sürede geliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Halen mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor.
Cuma günü Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı sistemin etkisiyle birlikte sıcaklıkların hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 15 derece) azalarak, mevsim normalleri civarına ve yer yer altına ineceği tahmin ediliyor. Pazar günü Karadeniz üzerinden gelecek sistemin ve kuvvetli poyrazın etkisiyle Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere kuzey ve iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisi altında kalması bekleniyor. Pazartesi gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde soğuk havanın etkisini artırması ile birlikte kar yağışlarının aralıklarla devam etmesi bekleniyor" denildi.
İSTANBUL
Meteoroloji 3 büyük il için beklenen hava durumunu ise şöyle açıkladı: Havanın; bugün (11 Şubat Perşembe) parçalı çok bulutlu, Cuma günü ilk saatlerden itibaren aralıklı yağmurlu, Cumartesi ise çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Pazar günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde başlayacak olan yağışların, kıyı kesimlerde de zaman zaman kar şeklinde olması bekleniyor. Maksimum sıcaklığın, Perşembe günü 19 derece iken Pazartesi 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
ANKARA
Havanın; Az bulutlu ve açık, Cuma günü çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, Cumartesi günü ise parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Pazar günü yağışların kar şeklinde başlayıp gün içinde karla karışık yağmur ve kara döndükten sonra gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışı şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor. Maksimum sıcaklığın, Perşembe günü 17 derece iken Pazartesi 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
İZMİR
Bugün parçalı ve zamanla çok bulutlu olması beklenen havanın akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. İzmir'in Cumartesi günü parçalı bulutlu, Pazar günü öğle saatlerinden itibaren ise yeni bir yağışlı sisteminin etkisine girerek, Pazar ve Pazartesi günleri yağışlı geçeceği, yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, kuzey kesimleri ile yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Maksimum sıcaklığın, Perşembe günü 19 derece iken Pazartesi 6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Çanakkale çevrelerinde gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, akşam saatlerinde ise Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi'nde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'nın güney ve batısında (Balıkesir, Bursa) güney ve güneybatı yönlerinden, gece saatlerinde ise Trakya'da kuzeybatıdan fırtına(62-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Kıyı Ege ve Manisa çevreleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi, akşam saatlerinde İzmir'in kuzey ilçeleri ile gece saatlerinde Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerinden fırtına(62-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı, batısının çok bulutlu, akşam saatlerinde Antalya ve Isparta çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yağmur ve sağanak, kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatısının çok bulutlu, gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZİNCAN °C, 14°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 7°C
Az bulutlu
VAN °C, 7°C
Az bulutlu