Emine Erdoğan başlatmıştı! Külliye'deki atıklar geri dönüştürülerek sokak hayvanlarına 'yuva' oldu





Leblebi ile olan iletişimi hakkkında da bilgi veren Emine Erdoğan, "Zaman zaman özlediğimiz de yanına gidiyoruz ya da evin önüne getiriyoruz. Hayvan sevgisi sonradan oluşabilir mi bunu bilmiyorum. Çünkü ben bahçeli bir evde büyüdüm. Zaman zaman her türlü hayvan girdi bahçemize, tavuk, ördek, kaz, tavşan, koyun, kuzu aklınıza gelecek ne varsa... Kediler zaten evimizin kralıydı, fareler de o zamanlar çok vardı, onları yakalarlardı" ifadelerini kullandı. Kedilere kolunu yastık yaptığını ve birlikte uyuduklarını da anlatan Emine Erdoğan, "Dolayısıyla o zamandan gelme bir hayvan sevgimiz var. Birçok insanın da var" ifadesini kullandı.