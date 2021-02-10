Son dakika: Başkan Erdoğan bugün açıklayacak! Müjde zamanı

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği müjde ile ilgili açıklamalarına kilitlendi. Adeta nefeslerin tutulduğu ve daha önce Karadeniz Doğal gazında olduğu gibi heyecan oluşturan müjde açıklamasına artık saatler kaldı. Erdoğan'ın önceki gün ilan ettiği ve "Çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim" sözleriyle duyurduğu büyük gün resmen geldi ve gözler bugün açıklanacak müjdeye çevrildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan, Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ile ilgili ser verilip sır verilmezken yazışma gruplarında, sosyal medyada ve kulislerde birçok tahmin yürütülüyor. İşte Türkiye'nin gündeminde olan ve tahminler arasında yer alan konular ve Erdoğan'ın müjdesi ile ilgili son dakika ayrıntıları:

YERLİ AŞI OLABİLİR Mİ?

İlk olarak müjdenin yerli aşı ile ilgili olabileceği belirtiliyor. Türkiye'de yürütülen yerli aşı çalışmalarında gelinen son durumun aktarılacağı ve bir tarihin açıklanacağı ifade ediliyor.

REFORM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yine, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen reformların da açıklanacağını tahmin edenler var. Bununla beraber Başkan Erdoğan'ın, İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklayacağı da konuşuluyor.

DÜN GELEN UZAY VİZYONU AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı müjde olarak, elektrikli araba üretimi ve Tesla'nın yatırım haberi olabileceğini ifade edenler de var. Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye'nin uzay alanında izleyeceği yol haritasını açıklayan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile telefonla görüşmüştü. Görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda yapılması planlanan iş birliğine ilişkin hususlar ele alınmıştı.

EKONOMİK BİR MÜJDE OLABİLİR

Kulislerde, Erdoğan'ın enerji alanında da müjde açıklayacağına dair tahminler yürütülüyor. Altın madeni ve Akdeniz'de yeni doğal gaz rezervinin olabilece��i ifade ediliyor. Ayrıca, Kanal İstanbul ile ilgili yeni gelişmelerin paylaşılabileceği de aktarılıyor.

YENİ ANAYASA DA GÜNDEMDE

Diğer yandan henüz çalışmaları şekillenmemiş olsa da Yeni Anayasa da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde gündeme getirdiği konulardan oldu. Reformlarla birlikte siyaset kulislerinde gündem yaratan bir açıklama da Yeni Anayasa ile ilgili olmuştu.

DESTEK MESAJI YAĞDI

Başkan Erdoğan'ın "müjde vereceğim" haberi sosyal medyada da büyük ses getirdi. Sosyal medyadan, kısa süre içerisinde Erdoğan'ın açıklamasını destekleyen mesajlar yağdı.

ERDOĞAN MÜJDEYİ NEREDE VE SAAT KAÇTA AÇIKLAYACAK?

Ayrıca Erdoğan'ın müjdeyi bugün TBMM'de yapacağı grup toplantısında açıklama ihtimali olmasına karşın 'Millete sesleniş' konuşması olarak akşamüzeri gerçekleştirmesi de gündemde.