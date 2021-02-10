Müjde zamanı: Başkan Erdoğan bugün ne açıklayacak? Millete Sesleniş konuşması ne zaman, saat kaçta?

BAŞKAN ERDOĞAN BUGÜN NE AÇIKLAYACAK?

Erdoğan'ın önceki gün ilan ettiği ve "Çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim" sözleriyle duyurduğu büyük gün resmen geldi ve gözler bugün açıklanacak müjdeye çevrildi. İşte Türkiye'nin gündeminde olan ve tahminler arasında yer alan konular ve Erdoğan'ın müjdesi ile ilgili son dakika ayrıntıları: