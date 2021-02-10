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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Müjde zamanı: Başkan Erdoğan bugün ne açıklayacak? Millete Sesleniş konuşması ne zaman, saat kaçta? Müjde zamanı: Başkan Erdoğan bugün ne açıklayacak? Millete Sesleniş konuşması ne zaman, saat kaçta?
Başkan Erdoğan bugün ne açıklayacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Millete Sesleniş konuşmasında önemli açıklamalarda bulunacak. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile bugün müjdeli haber vereceğini duyuran Başkan Erdoğan'ın saat kaçta açıklama yapacağı merakla beklenmeye başlandı.Peki, Başkan Erdoğan bugün ne açıklayacak? Millete Sesleniş konuşması ne zaman, saat kaçta? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 10.02.2021 10:39
Başkan Erdoğan'ın müjdesi ne? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yapacağı açıklama milyonlarca kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Partisinin 7. il kongresine video konferans yöntemiyle katılan Başkan Erdoğan,
"Çarşamba günü Millete Sesleniş programını özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim." demişti. Peki, Başkan Erdoğan bugün ne açıklayacak? Millete Sesleniş konuşması ne zaman, saat kaçta? İşte cevaplar... GALERİ DEVAM EDİYOR BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN BUGÜN NE AÇIKLAYACAK? SAAT KAÇTA?
Hemen şunu belirtelim ki, Başkan Erdoğan'ın saat kaçta açıklama yapacağı henüz belli olmadı. Erdoğan'ın müjdeyi bugün TBMM'de yapacağı grup toplantısında açıklama ihtimali olmasına karşın 'Millete sesleniş' konuşması olarak akşamüzeri gerçekleştirmesi de gündemde. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
BAŞKAN ERDOĞAN BUGÜN NE AÇIKLAYACAK? Erdoğan'ın önceki gün ilan ettiği ve "Çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim" sözleriyle duyurduğu büyük gün resmen geldi ve gözler bugün açıklanacak müjdeye çevrildi. İşte Türkiye'nin gündeminde olan ve tahminler arasında yer alan konular ve Erdoğan'ın müjdesi ile ilgili son dakika ayrıntıları: YERLİ AŞI OLABİLİR Mİ?
İlk olarak müjdenin yerli aşı ile ilgili olabileceği belirtiliyor. Türkiye'de yürütülen yerli aşı çalışmalarında gelinen son durumun aktarılacağı ve bir tarihin açıklanacağı ifade ediliyor.
REFORM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Yine, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen reformların da açıklanacağını tahmin edenler var. Bununla beraber Başkan Erdoğan'ın, İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklayacağı da konuşuluyor.