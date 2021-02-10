Son dakika: Koronavirüs aşılamasında 2. doz başlıyor! Başkan Erdoğan perşembe, Bahçeli ve Akşener 12 Şubat'ta aşı olacak
Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgınıyla mücadelede başlatılan aşılamada kritik ilk aşama atlatıldı. Koronaya karşı ikinci doz uygulamaları 28 gün aradan sonra bugün başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri bugün, Başkan Recep Tayyip Erdoğan perşembe, MHP lideri Devlet Bahçeli ve İYİ Parti lideri Meral Akşener ise 12 Şubat'ta aşı olacak.
Koronavirüs aşılamasında ikinci dozun uygulanmasına bu hafta başlanacak. Öncelik yine sağlık çalışanlarında olacak. Bir yandan da ilk doz aşı uygulaması devam edecek. Çin'den alınan ikinci parti Sinovac aşısı ocak ayının sonunda Türkiye'ye ulaştı. Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu'nda incelemeye alınan aşıların, bu hafta kullanıma sunulması planlanıyor.
İşte korona aşısına ilişkin detaylar:
Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu'nda iki hafta boyunca güvenlik testinden geçirilen 10 milyon doz aşının da uygulanmasına, onay verilmesi halinde önümüzdeki günlerde başlanacak. Bu kapsamda Türkiye'de şubat sonuna kadar 6.5 milyon vatandaş aşılanmış olacak.
GÜÇLÜ SAĞLIK ALTYAPISIYLA DÜNYAYA PARMAK ISIRTIYORUZ
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Güçlü sağlık altyapımız ve sağlık merkezlerimizin etkinliği aşılamanın da hızlı yürütülmesini sağlıyor. Aşı yaptırmak için de birçok alternatif var. Devlet ve özel hastanelerinde, aile sağlığı merkezlerinde aşı uygulanıyor. Ayrıca gece yarısına kadar aşı yaptırabiliyorsunuz. Türkiye bu konuda birçok ülkenin önünde.
YARIN BAŞKAN ERDOĞAN YARIN, BAHÇELİ VE AKŞENER 12 ŞUBAT'TA OLACAK
İkinci doz aşılama sürecinde koronavirüs aşısını bugün Bilim Kurulu Üyeleri yaptıracak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın ve onu takiben 12 Şubat'ta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptıracak .
VAKA SAYISI ARTTI ÖLÜMLER AZALDI
Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 712 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 636 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı 659 oldu. Son 24 saatte 8 bin 109 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 437 bin 382'ye yükseldi. Test sayısı 30 milyon 893 bin 496'ya ulaştı.
Vaka sayısı 2 milyon 548 bin 195, vefat sayısı 26 bin 998, ağır hasta sayısı 1310 oldu.