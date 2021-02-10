Balıkesir'de kaçak tütün operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Tütün ve Tütün Mamülleri Kaçakçılığının" önlenmesine yönelik İl merkezinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Balıkesir İl Merkezinde 2 şüpheli şahısın işyerinde yapılan aramalarda; 26 kg açık kıyılmış tütün, bin 400 adet içi tütünle doldurulmuş makaron sigara ve 116 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirdi.

Konu ile ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında " 5607 ve 4733 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından adli ve idari işlemler yapıldı.

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