12 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor! Yeni tavsiye kararları alınacak mı?

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor! Yeni tavsiye kararları alınacak mı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.02.2021 10:54
Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında mutasyonlu virüs ve aşılama gündemiyle toplanacak. A Haber muhabiri Ece Altuğ detayları aktardı.

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında mutasyonlu virüs ve aşılama gündemiyle toplanacak. A Haber muhabiri Ece Altuğ detayları aktardı.

Son dakika: Koronavirüs aşılamasında 2. doz başlıyor! Başkan Erdoğan perşembe, Bahçeli ve Akşener 12 Şubatta aşı olacak SON DAKİKA: KORONAVİRÜS AŞILAMASINDA 2. DOZ BAŞLIYOR! BAŞKAN ERDOĞAN PERŞEMBE, BAHÇELİ VE AKŞENER 12 ŞUBAT'TA AŞI OLACAK
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sosyal medya teröre zemin mi hazırlıyor?
Sosyal medya teröre zemin mi hazırlıyor?
CHP'de muhalifler nasıl susturuldu?
CHP'de muhalifler nasıl susturuldu?
İlk kez duyurdu! Flaş “Yazıcıoğlu” açıklaması
İlk kez duyurdu! Flaş “Yazıcıoğlu” açıklaması
Başkan Erdoğan baba ocağı Güneysu'da...
Başkan Erdoğan baba ocağı Güneysu'da...
Bakan Koca'dan aşı duyurusu
Bakan Koca'dan aşı duyurusu
Canlı yayında duyurdu: Yakında yeni operasyonlar başlayacak
Canlı yayında duyurdu: Yakında yeni operasyonlar başlayacak
1987 kışı mı geliyor?
1987 kışı mı geliyor?
Birbirlerine girdiler! FETÖ paramparça...
Birbirlerine girdiler! FETÖ paramparça...
Başkan Erdoğan ve Bahçeli ikinci doz aşısını yaptırdı
Başkan Erdoğan ve Bahçeli ikinci doz aşısını yaptırdı
7 bin CHP’li İnce'nin partisine...
7 bin CHP’li İnce'nin partisine...
Başkan Erdoğan hafta sonu Karadeniz’de!
Başkan Erdoğan hafta sonu Karadeniz’de!
Berberoğlu yeniden milletvekili
Berberoğlu yeniden milletvekili
Daha Fazla Video Göster