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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor! Yeni tavsiye kararları alınacak mı?
Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında mutasyonlu virüs ve aşılama gündemiyle toplanacak. A Haber muhabiri Ece Altuğ detayları aktardı.
Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında mutasyonlu virüs ve aşılama gündemiyle toplanacak. A Haber muhabiri Ece Altuğ detayları aktardı.