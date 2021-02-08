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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ve Büyükelçi Massimo Gaiani ile görüştü

Sağlık Bakanı , Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve İtalya'nın Ankara Büyükelçisi ile görüştü.

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Giriş Tarihi: 08.02.2021 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ve Büyükelçi Massimo Gaiani ile görüştü

Bakan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'yu ağırladıklarını belirterek, "Bakan bey küresel salgın sırasında gösterdiğimiz destek ve iş birliği için teşekkür ettiler. Macaristan ile iş birliğimiz devam edecek" dedi.

Bakan Koca, diğer paylaşımında ise İtalya'nın Ankara Büyükelçisi 'yi ağırladıklarını ifade ederek, "Küresel salgın konusundaki iş birliğimizi ele aldık. İki ülkenin salgın yönetiminde iş birliği devam edecek. İtalya'nın G20 dönem başkanlığında yapılacak 'Küresel Sağlık Zirvesi' planlarını değerlendirdik" mesajını verdi.

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