Son dakika: Türkiye ile Almanya arasında yeni bir dönem başlıyor! 18 Ocak'ta Türkiye'ye gelecek
Son dakika haberi... Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başlıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 18 Ocak'ta Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
GÜNDEM DHA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dışişleri Bakanlığı, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın, 18 Ocak'ta Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyudu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 18 Ocak 2021 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınması öngörülmektedir" denildi.