16 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Türkiye ile Almanya arasında yeni bir dönem başlıyor! 18 Ocak'ta Türkiye'ye gelecek

Son dakika: Türkiye ile Almanya arasında yeni bir dönem başlıyor! 18 Ocak'ta Türkiye'ye gelecek

Son dakika haberi... ile arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başlıyor. Almanya Dışişleri Bakanı , 18 Ocak'ta Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
ABONE OL
Son dakika: Türkiye ile Almanya arasında yeni bir dönem başlıyor! 18 Ocak'ta Türkiye'ye gelecek

Dışişleri Bakanlığı, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın, 18 Ocak'ta Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyudu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 18 Ocak 2021 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınması öngörülmektedir" denildi.

Son dakika: Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN ALMANYA BAŞBAKANI MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ
Almanya şokta! Ekonomi 11 yıl sonra ilk kez daraldı ALMANYA ŞOKTA! EKONOMİ 11 YIL SONRA İLK KEZ DARALDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA