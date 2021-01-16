Son dakika: Türkiye ile Almanya arasında yeni bir dönem başlıyor! 18 Ocak'ta Türkiye'ye gelecek

Dışişleri Bakanlığı, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın, 18 Ocak'ta Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyudu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 18 Ocak 2021 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınması öngörülmektedir" denildi.

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