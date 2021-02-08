10 Şubat 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanlığı 8 Şubat 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü?

Sağlık Bakanlığı 8 Şubat 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü?

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) sayısını açıkladı. Peki, Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü? İşte 8 Şubat 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.02.2021 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021
ABONE OL

SON DAKİKA HABERİ: covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) sayısını açıkladı.

Peki, Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü?

İşte 8 Şubat 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 378 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 103 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 632 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 567 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 449 bin 273'e yükseldi.

Test sayısı 30 milyon 755 bin 784'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 539 bin 559, vefat sayısı 26 bin 900, ağır hasta sayısı 1310 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanlığı 8 Şubat 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü? SAĞLIK BAKANLIĞI 8 ŞUBAT 2021 KORONAVİRÜS VAKA VE VEFAT TABLOSU | TÜRKİYE'DE KOVİD-19'DAN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

GEÇMİŞ TARİHLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI...

7 ŞUBAT

6 ŞUBAT

5 ŞUBAT

4 ŞUBAT

3 ŞUBAT

2 ŞUBAT

1 ŞUBAT

31 OCAK

30 OCAK

29 OCAK

28 OCAK

27 OCAK

26 OCAK

25 OCAK

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA