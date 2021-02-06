Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı! Üniversitelerde kritik değişiklikler yaşandı

KAPATILAN FAKÜLTELERİN LİSTESİ

Aynı kararla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri enstitüleri, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Batı Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Doğu ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü, Avrasya Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri enstitüleri, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri enstitüleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri enstitüleri, İstanbul Atlas Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri enstitüleri, İskenderun Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü, Çevre ve Deniz Bilimleri Enstitüsü, Demir-Çelik Enstitüsü, Enerji Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadir Has Üniversitesi İşletme Fakültesi, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitüleri ile Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri enstitüleri kapatıldı.