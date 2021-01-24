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24 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Kamu personel ve memur alımları o illerde başladı! İşte, 2021 yılı personel alım ilanları... Son dakika: Kamu personel ve memur alımları o illerde başladı! İşte, 2021 yılı personel alım ilanları...
Son dakika personel alımları: Yüz binlerce vatandaş personel alım ilanlarını takip ediyor. Kamu kurum ve kuruluşlarına personel ve memur alımları başladı. Birçok devlet, vakıf üniversitesi ve kamu kurumu personel alımı için duyurular yakından takip ediliyor. İlanlarda başvuru şartları ve kontenjanlar belli oldu. İşte, 2021 yılı personel alım ilanları...
Giriş Tarihi: 24.01.2021 17:46
2021 yılıyla birlikte kamuya personel alımında hareketlilik başladı. Atama bekleyen binlerce gencin gözü 2021 kamu personeli alımına çevrildi. Yeni Ekonomi Programı (YEP) öncesinde bütçelendirilen 35 bine yakın kamu personeli alımı için düğmeye basılması kamu alımlarında bir hareketlenme sağlandı. 100 bin memur alımı yapılacak. İşte, 2021 yılı personel alım ilanları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 sürekli işçi alımı yapacak.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alacak.
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 6 personel alacak.