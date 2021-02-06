Son dakika: İstanbul için "kaos" uyarısı! 15 dakikalık yol 1 saat sürüyor!

İstanbul trafiğindeki ortalama zaman kaybı 'zirve saatler'de neredeyse 3 kat artarken, normalde 15 dakikada gidilecek mesafelere ancak 1 saatte ulaşılıyor. Bu durum ise hem zaman hem ekonomik kayıpların yanı sıra emisyon kirliliği, stres ve hareketsizliğe bağlı fiziksel sorunlara neden oluyor.