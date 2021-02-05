05 Şubat 2021, Cuma
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Son dakika: İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğun! Yine erken başladı

Son dakika haberine göre 'da kısıtlama öncesi yine trafik yoğunluğu yaşanıyor. haritasında yoğunluk, yüzde 70'i aşmış durumda. Ana arterlerdeki yoğunluk dikkat çekiyor. Köprü girişlerinde de uzun araç kuyrukları var.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.02.2021 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021
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Son dakika: İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğun! Yine erken başladı

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye'de, Şubat ayının ilk haftasında da uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala 'da trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı.


Akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak ve Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sürecek olan kısıtlama öncesi İstanbul'da saatler 15.30 göstermesine rağmen trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı.

E-5 karayolu İstanbul istikametinde yoğun trafik oluştu. Öte yandan E-5 karayolunda oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

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