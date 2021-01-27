27 Ocak 2021, Çarşamba
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Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik kilit

'da iş çıkış saatine yağışın da eklenmesiyle trafikte yoğunluk arttı. Bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yüzde 68 seviyelerine ulaştı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 27.01.2021 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021
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İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yine zirve yaptı. İBB'nin Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, saat 17.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 68 seviyesine ulaştı.

Megakent İstanbul'da, hem koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına kısa bir süre kalması hem de iş çıkış saati olması nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 69

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, saat 17.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 69 seviyesine ulaştı.

İstanbulda yağış sonrası trafik yoğunluğu |Video İSTANBUL'DA YAĞIŞ SONRASI TRAFİK YOĞUNLUĞU |VİDEO

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