Başkan Erdoğan'a Almanya'dan sürpriz mektup

"HERKESİN GÖNLÜNDE OLAN BİR LİDERİMİZ VAR"

Fahrettin Altun bu duygu yüklü mehtapla ilgili, "9 yaşındaki Sena, Tayyip dedesine Almanya'dan sevgi dolu bir mektup yazmış. Kardeşi Zeynep'in de Tayyip dedesine olan sevgisinden bahsetmiş. Sena mektup yazar da Tayyip dedesi toplantı dahi olsa okumaz mı hiç? Hamdolsun 7'den 70'e herkesin gönlünde olan bir liderimiz var." mesajını not düştü.



