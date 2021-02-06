06 Şubat 2021, Cumartesi
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Başkan Erdoğan'a Almanya'dan sürpriz mektup

Başkan , Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde, (UID) Genel Başkanı ve beraberindeki heyeti kabulünde 'dan gelen duygu yüklü bir mektubu okudu.

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Giriş Tarihi: 06.02.2021 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021
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Başkan Erdoğan'a Almanya'dan sürpriz mektup

Başkan , Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde, (UID) Genel Başkanı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bu önemli kabulde Başkan Erdoğan'a bir de sürpriz mektup iletildi.

'da yaşayan 9 yaşındaki 'nun bu anlamlı mektubu Başkan Erdoğan tarafından dikkatlice okundu.

O ana ait bir fotoğraf karesi İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

"HERKESİN GÖNLÜNDE OLAN BİR LİDERİMİZ VAR"

bu duygu yüklü mehtapla ilgili, "9 yaşındaki Sena, Tayyip dedesine Almanya'dan sevgi dolu bir mektup yazmış. Kardeşi Zeynep'in de Tayyip dedesine olan sevgisinden bahsetmiş. Sena mektup yazar da Tayyip dedesi toplantı dahi olsa okumaz mı hiç? Hamdolsun 7'den 70'e herkesin gönlünde olan bir liderimiz var." mesajını not düştü.

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