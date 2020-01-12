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Cumhuriyet Gazetesi yanlışlıkla gerçeği yazdı fark edince de anında sildiler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.01.2020 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020
CUMHURİYET GAZETESİ SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU!

Gelişen ve büyüyen 'nin dünyanın dört bir yanında konuşulan projelerine her fırsatta saldıran çark etti. Gazete, 'nda yolcular için başlatılan yeni hizmeti 'yanlışlıkla' övdüğü haberin paylaşımını Twitter hesabından sildi. Cumhuriyet'in bu tavrı sosyal medyada büyük alay konusu oldu.

Marmaray'dan Kanal 'a, 3. Köprü'den 'na varana kadar 'nin yaptığı tüm projelere karşı çıkan, aleyhinde çarpıtma ve propaganda yapan , İstanbul Havalimanı'nda yolcuların hizmetine sunulan yeniliği övdüğü paylaşımını Twitter'dan sildi.

YOLCULARA HİZMETİ BİLE HAZMEDEMEDİLER
İstanbul Havalimanı'nda dış hatlarda bekleyen yolcuların dinlenebilmesi için kurulan "sleepod"ları haber yapan Cumhuriyet Gazetesi, yapılan yeniliği yanlışlıkla överek sosyal medyada paylaştı. "İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem! Yolcular rahata kavuşacak" başlığıyla haberi Twitter'da duyuran Cumhuriyet Gazetesi, daha sonra apar topar bu paylaşımını sildi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GELDİ
Cumhuriyet Gazetesi'nin bu övgü dolu paylaşımı "yanlışlıkla" yaptığını belirten birçok kullanıcı ilgili paylaşımın silinmesinin ardından gazeteyle alay etti.


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