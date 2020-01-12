Cumhuriyet Gazetesi yanlışlıkla gerçeği yazdı fark edince de anında sildiler
Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin dünyanın dört bir yanında konuşulan projelerine her fırsatta saldıran Cumhuriyet gazetesi çark etti. Gazete, İstanbul Havalimanı'nda yolcular için başlatılan yeni hizmeti 'yanlışlıkla' övdüğü haberin paylaşımını Twitter hesabından sildi. Cumhuriyet'in bu tavrı sosyal medyada büyük alay konusu oldu.
Marmaray'dan Kanal İstanbul'a, 3. Köprü'den İstanbul Havalimanı'na varana kadar Türkiye'nin yaptığı tüm projelere karşı çıkan, aleyhinde çarpıtma haberler ve propaganda yapan Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul Havalimanı'nda yolcuların hizmetine sunulan yeniliği övdüğü paylaşımını Twitter'dan sildi.
YOLCULARA HİZMETİ BİLE HAZMEDEMEDİLER
İstanbul Havalimanı'nda dış hatlarda bekleyen yolcuların dinlenebilmesi için kurulan "sleepod"ları haber yapan Cumhuriyet Gazetesi, yapılan yeniliği yanlışlıkla överek sosyal medyada paylaştı. "İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem! Yolcular rahata kavuşacak" başlığıyla haberi Twitter'da duyuran Cumhuriyet Gazetesi, daha sonra apar topar bu paylaşımını sildi.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GELDİ
Cumhuriyet Gazetesi'nin bu övgü dolu paylaşımı "yanlışlıkla" yaptığını belirten birçok kullanıcı ilgili paylaşımın silinmesinin ardından gazeteyle alay etti.
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