06 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 43 tutuklama

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 43 tutuklama

merkezli 32 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 43'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 06.02.2021 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021
ABONE OL
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 43 tutuklama

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 32 ilde operasyon düzenlendi. 154 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 114 kişi gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR!

Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 114 kişiden 33'ü ifadesinin ardından savcılık talimatı ile emniyetten serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen 81 kişiden 43'ü tutuklanırken diğer şüpheliler ise adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Balıkesir ve Bursada FETÖ operasyonu SON DAKİKA: BALIKESİR VE BURSA'DA FETÖ OPERASYONU
Son dakika: İstanbul merkezli 42 ilde FETÖ operasyonu! 62 şüpheli tutuklandı SON DAKİKA: İSTANBUL MERKEZLİ 42 İLDE FETÖ OPERASYONU! 62 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Son dakika: Ankarada kritik FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı SON DAKİKA: ANKARA'DA KRİTİK FETÖ OPERASYONU! ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA