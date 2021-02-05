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Son dakika: Ankara'da kritik FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 05.02.2021 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021
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Son dakika: Ankara'da kritik FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesi sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 48 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

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