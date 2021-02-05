05 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İstanbul merkezli 42 ilde FETÖ operasyonu! 62 şüpheli tutuklandı

Son dakika: İstanbul merkezli 42 ilde FETÖ operasyonu! 62 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi...  Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün, TSK yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 294 şüpheliden 62'si tutuklandı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 05.02.2021 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021
ABONE OL
Son dakika: İstanbul merkezli 42 ilde FETÖ operasyonu! 62 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen iki farklı soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda örgütün sözde TSK mahrem yapılanmasında "mahrem hizmetler yapılanması" içerisinde yer aldıkları tespit edilen 2'si "mahrem abi", 292'si ihraç veya görevde bulunan asker kişi olmak üzere toplamda 294 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon sonucunda 292 asker arasında 4 emekli albay, görevde olan 1 yarbay, 6'sı emekli 1'i görevde, 1'i ihraç 8 yüzbaşı, 3'ü emekli 29 üsteğmen, 2'si görevde 5 teğmen, 11'i görevde 20 astsubay ve 3'ü görevde 5 uzman çavuş ve 211 askeri okul öğrencisi bulunuyordu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerden 62'si tutuklanırken, 57 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca 65 şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu.

Diğer şüpheliler ile ilgili işlemler ise devam ediyor.

Son dakika: FETÖnün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var SON DAKİKA: FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA OPERASYON! ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI VAR

Son dakika: FETÖ operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı SON DAKİKA: FETÖ OPERASYONUNDA 15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA