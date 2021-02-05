Son dakika: Türkiye'den Mali'deki terör saldırısına kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mali'nin Mopti bölgesinde, Boni'deki bir askeri karakolu hedef alan terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini kınıyoruz. Dost ve kardeş Mali halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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