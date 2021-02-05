05 Şubat 2021, Cuma
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Son dakika: Türkiye'den Mali'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, 'nin bölgesinde askeri karakolu hedef alan ve çok sayıda askerin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.

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Giriş Tarihi: 05.02.2021
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Son dakika: Türkiye'den Mali'deki terör saldırısına kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mali'nin Mopti bölgesinde, Boni'deki bir askeri karakolu hedef alan terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini kınıyoruz. Dost ve kardeş Mali halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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