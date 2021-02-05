Yunanistan için Doğu Akdeniz'e uçak gemisi gönderecekler! Türk düşmanları Doğu Akdeniz'de birleşti
Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki kışkırtmalarına İngiltere de dahil oldu. Fransa'dan savaş jeti alan Yunanistan, sıcak sular için uçak gemisi anlaşması da yapmıştı. Fransa'nın ardından İngiltere de Yunanistan'a uçak gemisi vermek için harekete geçti.
Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler devam ederken, Fransa ve İngiltere Doğu Akdeniz'deki planlarını işleme geçiriyor. Yunanistan'a savaş jeti verdikten sonra uçak gemisi için de anlaşma sağlayan Fransa'nın ardından İngiltere de devreye girdi.
ÖNCE SAVAŞ JETİ İLE TACİZ ETTİLER
Fransa'dan altısı yeni 18 Rafale jeti satın alan Yunanistan, müttefikleriyle arka arkaya düzenlediği tatbikatlara 'Skyros 2021 - İskiri 2021'le bir yenisini ekledi.
Fransa'nın tatbikat için gönderdiği dört Rafale jeti, iki A400M nakliye uçağı ve bir A33 hafta başında Atina'nın kuzeyindeki Tanagra Hava Üssü'ne iniş yaptı. Savaş uçakları Yunan medyasında sevinç çığlıkları ve Türkiye'ye meydan okuyan başlıklarla karşılandı, birçok gazeteci Fransızca Twitter mesajlarıyla Paris yönetimine teşekkür etti.
Yunan F-16'ları ve Mirage 200 savaş uçaklarının da yer aldığı jetler Tanagra Hava Üssü'nden peş peşe havalandı, ilk gün batıdaki İyon Denizi üstünde uçtular. Tatbikatın Perşembe günü gerçekleşen bölümünde ise Fransız Rafale jetleri ve Yunan savaş uçakları bu kez doğuda, Ege Denizi semalarında göründü. Medyadaki haberlerde 'Rafale jetleri Ege Denizi'nde gürledi' başlıkları atıldı.
Tatbikatı Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ve Fransa'nın Atina Büyükelçisi Patrick Mezonev birlikte izledi. Rafale jetlerinden birine binerek poz veren Yunan Bakan Panagiotopoulos ve Genelkurmay Başkanı Floros, Twitter hesaplarından söz konusu kareleri paylaştı.
Gazetecilere açıklama yapan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, tatbikatta en üst seviye olan Viper'e çıkarılan ilk F-16 savaş uçağının da test edildiğini söyledi. Mesajında Fransa'nın yanı sıra ABD bayrağı da kullanan Yunan Genelkurmay Başkanı ise, "Tanagra'da bugün harika bir gün, çifte kutlama. Viper ve Rafale" diye yazdı.
Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, internet sitesinde yayınladığı açıklamada tatbikata güdümlü füzeler taşıyan savaş gemilerinin de katıldığını duyurdu. Açıklamada dikkat çeken bir başka detay, tatbikatı Almanya, İngiltere, Mısır ve ABD'den yetkililerin de yine Tanagra üssünde takip etmesi oldu.
Ege Denizi'nde hava üstünlüğünün Yunanistan'a geçtiğini ileri süren yerel medya, Fransız Rafale jetlerini ilk kez kullanan Yunan pilotların savaş uçaklarına hayran kaldığını yazdı. Yerel medya, Atina'da geçen ay imzalanan 2,3 milyar euroluk anlaşmayla satın alınan Fransız Rafale jetlerinin ilk partisinin birkaç ay içinde Yunanistan'a ulaşacağını aktarıyor.
Kathimerini gazetesi ise, Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle'ü Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'e göndereceğini ilan etmesinin ardından İngiltere'nin de benzer bir adıma hazırlandığını bildiriyor. Habere göre, İngiliz uçak gemisi Queen Elizabeth Yunanistan'ın bağımsızlığının 200. yılı kutlamaları için Haziran ayında Girit Adası'ndaki Suda Üssü'nde olacak ve Doğu Akdeniz'de gerçekleşecek tatbikata katılacak.
Kathimerini, Yunanistan'a fırkateyn satmak isteyen İngiltere'nin yıllar sonra ilk kez uçak gemisi Queen Elizabeth'i Doğu Akdeniz'e gönderdiğine dikkat çekti.
TÜRKİYE'YE KARŞI UÇAK GEMİSİ
Yunanistan, Ocak ayının son haftasında Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'yi ağırladı. İmzalar kameralar önünde atıldı, Bakan Parly kısa süre içinde müttefikleri Yunanistan'a donanmanın yenilenmesi için de teklif sunacaklarını açıkladı.
Anlaşmayı 'Atina ve Paris Türk planlarını suda boğdu' başlıklarıyla duyuran Yunan medyası, Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle'ü Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı desteklemek için Doğu Akdeniz'e göndereceğini yazdı.
Haberlere göre, Türkiye'ye karşı gövde gösterisine girişecek uçak gemisinin yanında Yunan donanmasına ait fırkateynler ve savaş gemileri de olacak. Fransa ve Yunanistan'ın 2021 boyunca birçok tatbikata gerçekleştireceğini de aktaran Yunan medyası, Fransız savaş uçaklarının da Doğu Akdeniz'de uçağını duyurdu. Yunanistan tarafından 12-22 Nisan tarihlerinde organize edilecek tatbikatta Fransa'nın yanı sıra ABD, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve İtalya hava kuvvetleri de yer alacak.