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Dışişleri Bakanlığından son dakika Mali açıklaması: Bu menfur saldırıyı kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 'de 24 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşen kınandı. Yapılan açıklamada "Dost ve kardeş Mali halkına ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına içten başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullanıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
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Dışişleri Bakanlığından son dakika Mali açıklaması: Bu menfur saldırıyı kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı 'de gerçekleşen nedeniyle bir açıklamada bulundu.

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI

Mali'de Boulkessi ve Mondoro askeri üslerine 24 Ocak 2021 tarihinde düzenlenen terör saldırılarında 6 Malili askerin hayatını kaybettiği ve birçok güvenlik görevlisinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Dost ve kardeş Mali halkına ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına içten başsağlığı diliyoruz.

NE OLMUŞTU?

Mali'nin iç kesimlerinde yer alan Boulkessi ve Mondoro askeri üslerine eş zamanlı terör saldırıları düzenlendi. Saldırıda 6 Mali askeri öldü, toplamda 40 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

İki askeri üs zaman zaman terör saldırılarının hedefi oluyor. 2018'de bahse konu 2 askeri üssü hedef alan eş zamanlı saldırılarda 40 asker ölmüştü.

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