Son dakika: CHP'nin adrese teslim ihale kıyağına geçit yok! Yandaş firma için çırpınmışlardı

Sarıyer Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 17 Kasım 2020 tarihinde açık ihale usulü ile "Araç Kiralama Hizmet Alımı" ihalesi gerçekleştireceğini duyurdu. CHP'li belediye, kiralayacağı 194 araçtan 64'üne "Kendi malı olacaktır" şartını koydu. Şartnamedeki "Kendi malı olacaktır" şartının KİK yasalarına uygun olmadığını ileri süren Meltem Turizm, belediyeye 28 Ekim'de 2020 tarihinde şikayet başvurusu yaptı.

Firma, belediyeden olumsuz yanıt alınca da soluğu KİK'te aldı. 10 Kasım 2020 tarihinde Kamu ihale Kurumu'na şikayet başvurusu yaptı. Çok sayıda firma şartnamedeki bu maddeden dolayı ihaleye katılamadı. Sonuç olarak ihale belediyenin istediği firmaya kalmış oldu. KİK ise şikayet dilekçesini inceleyerek 2 Aralık tarihinde söz konusu ihalenin oy birliğiyle iptal edilmesine karar verdi.

İHALEYE KATILIMI ENGELLEDİ

KİK kararını sonucunda şu ifadelere yer verildi: "194 adet araçtan 64'ünün isteklilerin kendi malı olmasının istenildiği, diğer bir ifadeyle söz konusu şartın isteklilerin henüz ihale kendi üzerinde kalmadan en az 64 adet araç satın almasını zorunlu hale getirdiği, ayrıca bu araçlardan aylık kiralama maliyetleri yüksek olarak tespit edilen (Örn: Sepetli Platform 27 mt (Bom), Kanal Açma ve Temizleme Aracı (Vidanjör), Mobil Büfenin tamamı, 2 adet Otobüsten (50+1+1) 1 tanesinin) kendi malı olarak belirlendiği, netice itibariyle söz konusu düzenlemelerin isteklilerin ihaleye katılımını engelleyici ve rekabeti daraltıcı nitelikte olduğu ve idarenin takdir yetkisi kapsamında değerlendirilebilir nitelikte olmadığı değerlendirildiğinden ihalenin iptal edilmesine gerektiği sonucuna varılmıştır.

YİNE AYNI FİRMAYA MI VERECEKLER?

KİK'in iptal kararının üzerinden iki ay geçmesine rağmen belediye ihaleyle ilgili yeni şartnameyi daha hazırlamadı. Firmalar, CHP'li belediyenin ihaleyi yine aynı firmaya vermek için şartnameyi bilerek yavaşlattığını ileri sürdü.

İlk ihalenin iptal edilmesini sağlayan şirket temsilcisi, aynı şartnamenin çıkması durumunda yine KİK'e şikayet başvurusu yapacağı öğrenildi.