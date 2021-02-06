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Son dakika: CHP'nin adrese teslim ihale kıyağına geçit yok! Yandaş firma için çırpınmışlardı

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Giriş: 06.02.2021 11:18
Güncelleme:06.02.2021 11:22
Son dakika haberi...Parti teşkilatlarında her gün çıkan taciz ve tecavüz haberleriyle çalkantılı günler yaşayan CHP'nin, adrese teslim ihalesi KİK’ten döndü. CHP’li Sarıyer Belediyesi’nin adeta adrese teslim yaptığı ihale Kamu İhale Kurumu(KİK)’ndan döndü. Sarıyer Belediyesi, kiralayacağı 194 araçtan 64’üne “Kendi malı olacaktır” şartı koyarak birçok firmanın ihaleden elenmesine neden olduğu ortaya çıktı. KİK iptal kararında 64 araç için “Kendi malı olacaktır” şartının ihaleye katılımı engellediği ve rekabeti daralttığını vurguladı. Sarıyer Belediyesi, tekrarlanacak ihale için şartnameyi hala çıkarmaması da tartışmaları beraberinde getirdi. Belediyenin ihaleyi yine aynı firmaya vermek için şartnameyi bilerek geciktirdiği iddia edildi.
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