CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan Koç Holding'e ihale yağmuru!

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Koç Grubuna ardı sıra ballı ihaleler verdiği ortaya çıktı. İBB'nin araç kiralama ihalelerini İmamoğlu'nun talimatıyla Koç Holding bünyesindeki Otokoç firmasına verildiği belirlendi. İmamoğlu tarafından Koç Holding'e birer ay arayla paslanan hizmet alım ihalelerinin toplamda 21 milyonu bulduğu, ihalelerde birden fazla geçerli teklif verilmesine rağmen Otokoç firmasının ısrarla tercih edildiği kaydedildi. 2021 yılının ilk israfı konusunda da İmamoğlu yönetimi gecikmedi. İBB'nin kullandığı çatal, bıçak ve kaseler 955 bin lira gibi devasa bir tutarla yenilendi. YeniAkit'in haberi şöyle:

KOÇ HOLDİNG'E İHALE YAĞMURU

İmamoğlu, kamunun kaynaklarını yandaşlarına sebil gibi akıtıyor. 14 Temmuz'da İmamoğlu'nun talimatıyla gerçekleştirilen 'binek otomobil' hizmet alım ihalesi, 3 geçerli teklif veren firma daha olmasına rağmen Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi kazanıyor. 11 milyon 258 bin 800 liralık ihale göz göre göre Koç Holding'e veriliyor.

ADRESE TESLİM İHALE

Söz konusu ihaleden 1 ay sonra ikinci bir 'binek otomobil' alım ihalesi daha gerçekleştiriliyor. 4 firma ihaleye başvururken, geçerli teklif veren firma sadece Koç Holding'e bağlı Otokoç Otomotiv olarak kabul ediliyor. 1 milyon 777 bin 930 liralık ihale Koç Holding'e adeta adrese teslim bir şekilde servis ediliyor. AK Parti döneminde yolsuzluk varmış algısı oluşturmak için İBB'nin hizmet araçlarını Yenikapı'ya dizen ve şov yapayım derken rezil olan İmamoğlu, bu kadarla da yetinmiyor. Ardı sıra araç kiralama ihalelerine çıkan CHP'li İBB eylül ayında bir hizmet alımı daha gerçekleştiriyor.

YENİ YILA İSRAFLA GİRDİ

7 milyon 787 bin 500 lira tutarındaki ihale de 6 firma teklif vermesine rağmen aleni bir şekilde Otokoç'a veriliyor. İBB'nin hiçbir ahlaki kaygı taşımadan ardı sıra milyonluk ihaleleri Koç Grubu'na vermesi ise vicdanları yaralıyor.

Ayrıca, 2021 yılının ilk israfı da yine İmamoğlu tarafından fazlasıyla yerine getirildi! İBB personelinin kullandığı çatal, bıçak ve tabaklar 955 bin lira gibi devasa bir rakama yenilendi. Yeni yılın ilk günlerinde apar topar yapılan ihale ise kafalarda soru işareti doğurdu.

İMAMOĞLU'NA KOÇ'UN JETİ

Hatırlanacağı üzere yerel seçimler öncesinde Koç Holdinge ait bir jet CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tahsis edilmiş, tahsisin ücretli olduğu belirtilmesine rağmen fiyatı açıklanmamıştı. İmamoğlu da seçimlerin akabinde, Koç Holding'in CEO'luğunu yapan Yavuz Erkut'u atamıştı.