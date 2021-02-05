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Son dakika: Çanakkale Köprüsü için flaş açıklama! Bakan tarih verdi

Son dakika haberleri... hakkında açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Asırların hayali için geri sayımdayız diyebiliriz. Artık ana kablo montajına başlıyoruz. Köprümüzün 'de hizmete girmesi için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 05.02.2021 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021
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Son dakika: Çanakkale Köprüsü için flaş açıklama! Bakan tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Çanakkale Köprüsü hakkında açıklamalarda bulundu. Çanakkale Köprüsü, 2023 metrelik ayak açıklığıyla dünyanın en uzun asma köprüsü olacak.

"GERİ SAYIMDAYIZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Asırların hayali için geri sayımdayız diyebiliriz. Artık ana kablo montajına başlıyoruz. Köprümüzün 18 Mart 2022'de hizmete girmesi için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdi.

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