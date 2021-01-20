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Dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nden görsel şölen

Ana halatları için devam eden çalışmalar sırasında 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 4 bin 330 metre uzunluğundaki kedi yolu ışıklandırıldı. Çanakkale Boğazı'nın seyredenler adeta görsel şölen yaşadı.

Giriş Tarihi: 20.01.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 10:02
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Dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nden görsel şölen

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017 tarihinde temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü, tamamlandığında Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ile Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak. Çanakkale Köprüsü'nde gece gündüz aralıksız devam eden çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor.

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Dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nden görsel şölen

Son olarak, ana halatların montajı sırasında kullanılacak kedi yolu tamamlandı. Avrupa yakasındaki ankraj bloğundan deniz içerisindeki kuleye kadar olan uzunluğu 1090 metre, deniz içerisinde yer alan iki kule arasındaki uzunluğu 2060 metre ve Asya yakasındaki ankraj bloğundan deniz içerisindeki kuleye kadar olan uzunluğu da 1180 metre olmak üzere kedi yolunun toplam uzunluğu 4 bin 330 metre oldu.

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Dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nden görsel şölen

BİRÇOK NOKTADAN GÖRÜLÜYOR

Kedi yolunun tamamlanmasıyla birlikte köprünün silüeti de iyice bilirmeye başladı. Köprü silüetinin geceleri de görülebilmesi için deniz içerisinde bulunan 318 metre yüksekliğindeki kulelerin ardından, Lapseki yakasındaki ankraj bloğundan, Gelibolu yakasındaki ankraj bloğuna kadar uzanan 4 bin 330 metre uzunluğundaki kedi yolu da ışıklandırıldı. Böylece Çanakkale Boğazı'nda ortaya muhteşem bir manzara çıktı. Çanakkale Köprüsü, geceleri de Çanakkale'nin yüksek kesimlerinin yanı sıra Eceabat, Gelibolu ve Lapseki ilçelerinden ışıl ışıl görünmeye başladı.

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Dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nden görsel şölen

GÜNBATIMINDA AYRI GECE AYRI GÖRSEL ŞÖLEN

Özellikle Gelibolu ve Lapseki ilçelerinde yaşayanlara, 1915 Çanakkale Köprüsü günbatımında tam bir görsel şölen yaşatıyor. Güneşin batmasına yakın beliren kızıllık ile bütünleşen 1915 Çanakkale Köprüsü kuleleri ve kedi yolu, müthiş bir manzaraya dönüşüyor. Havanın kararmasıyla birlikte kulelerde ve kedi yolunda yanan ışıklar ise, günbatımında başlayan görsel şölenin devamını sağlıyor. Birçok kişi gerek günbatımında, gerekse hava karadığında 1915 Çanakkale Köprüsü'nün güzelliğini fotoğraf çekerek ölümsüzleştiriyor.

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Dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nden görsel şölen

"DUBLE KEYİF OLUYOR BİZİM İÇİN"

Lapseki ilçesinde sahilde oltasıyla balık tutan İsmail Solak, "Köprünün yapılması iyi oldu, ulaşım için rahatlık olacak. Köprünün ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Işıkları da yanmaya başladı, çok güzel. Çalışmalar da gece gündüz devam ediyor" dedi.
Lapseki sahiline balık tutmaya gelen öğretmen Gürcan Şen ise "Köprüde güzel bir görsel şölen var. Bizde hem bunun keyfini çıkartıyoruz hem de keyifle balık tutuyoruz. Duble bir keyif oluyor bizim için. Lapseki'den, Gelibolu'dan, Eceabat'tan görülebiliyor. Gayet güzel oldu, çok memnunuz. Yapanlardan da Allah razı olsun" diye konuştu.