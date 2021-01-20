Dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nden görsel şölen

"DUBLE KEYİF OLUYOR BİZİM İÇİN"

Lapseki ilçesinde sahilde oltasıyla balık tutan İsmail Solak, "Köprünün yapılması iyi oldu, ulaşım için rahatlık olacak. Köprünün ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Işıkları da yanmaya başladı, çok güzel. Çalışmalar da gece gündüz devam ediyor" dedi.

Lapseki sahiline balık tutmaya gelen öğretmen Gürcan Şen ise "Köprüde güzel bir görsel şölen var. Bizde hem bunun keyfini çıkartıyoruz hem de keyifle balık tutuyoruz. Duble bir keyif oluyor bizim için. Lapseki'den, Gelibolu'dan, Eceabat'tan görülebiliyor. Gayet güzel oldu, çok memnunuz. Yapanlardan da Allah razı olsun" diye konuştu.