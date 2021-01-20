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20 Ocak 2021, Çarşamba
Haberler Galeri Dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nden görsel şölen
Dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nden görsel şölen
Ana halatları için devam eden çalışmalar sırasında 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 4 bin 330 metre uzunluğundaki kedi yolu ışıklandırıldı. Çanakkale Boğazı'nın seyredenler adeta görsel şölen yaşadı.
Giriş Tarihi: 20.01.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 10:02