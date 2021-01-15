Her iki yakayı birbirine bağlayan halatlar üzerinden devam eden çalışmalarda, köprü inşaatı için en önemli noktalardan olan kedi yolunun yapımı tamamlandı. Bir çalışma platformu olan yol, görevli işçiler için üzerinde çalışma fırsatı sunduğundan önem taşıyor.