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Haberler Galeri Çanakkale Köprüsü son durum | Çanakkale Köprüsü ne zaman bitecek | Türkiye tarih verdi! Dünyada bir ilk olacak

Çanakkale Köprüsü son durum | Çanakkale Köprüsü ne zaman bitecek | Türkiye tarih verdi! Dünyada bir ilk olacak

Çanakkale Köprüsü son durum | Çanakkale Köprüsü ne zaman bitecek | Çanakkale Boğazı'nın Avrupa ve Asya yakalarını birleştirecek "1915 Çanakkale Köprüsü"nde iki bölümden oluşan "kedi yolu" çalışmaları tamamlandı.

Giriş Tarihi: 15.01.2021 13:47
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Çanakkale Köprüsü son durum | Çanakkale Köprüsü ne zaman bitecek | Türkiye tarih verdi! Dünyada bir ilk olacak

Hizmete girdiğinde "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle özgün mimariye sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşası sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çanakkale Köprüsü son durum | Çanakkale Köprüsü ne zaman bitecek | Türkiye tarih verdi! Dünyada bir ilk olacak

Her iki yakayı birbirine bağlayan halatlar üzerinden devam eden çalışmalarda, köprü inşaatı için en önemli noktalardan olan kedi yolunun yapımı tamamlandı. Bir çalışma platformu olan yol, görevli işçiler için üzerinde çalışma fırsatı sunduğundan önem taşıyor.

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Çanakkale Köprüsü son durum | Çanakkale Köprüsü ne zaman bitecek | Türkiye tarih verdi! Dünyada bir ilk olacak

Kedi yolunun tamamlanmasıyla köprünün, Avrupa ve Asya yakalarındaki deniz üstü çalışmalarına başlanacak.

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Çanakkale Köprüsü son durum | Çanakkale Köprüsü ne zaman bitecek | Türkiye tarih verdi! Dünyada bir ilk olacak

Şantiye yetkililerinden alınan bilgiye göre, kedi yolunun tamamlanmasıyla, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün deniz üzerindeki çalışmaları daha da hızlanacak ve tabliye montajlarına başlanacak.

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Çanakkale Köprüsü son durum | Çanakkale Köprüsü ne zaman bitecek | Türkiye tarih verdi! Dünyada bir ilk olacak

İLK HALATLAR EYLÜLDE ÇEKİLDİ

Avrupa ve Asya yakalarını birbirine bağlayan kedi yolu kılavuz halatlarının çekimi ise geçen eylül ayında yapıldı.