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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit Süleyman Demirel'in ailesine başsağlığı

Son dakika haberine göre Başkan , şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş 'in ailesine taziye dileklerini iletti.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 05.02.2021 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit Süleyman Demirel'in ailesine başsağlığı

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Suriye'nin El Bab kentinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olan Demirel'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

EL BAB'DA ŞEHİT OLDU
Suriye'nin El- Bab kentinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında meydana gelen patlamada, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel şehit oldu. Şehit Demirel'in acı haberi, Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde oturan ailesine ulaştı.

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