Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit Süleyman Demirel'in ailesine başsağlığı
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in ailesine taziye dileklerini iletti.
GÜNDEM AA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EL BAB'DA ŞEHİT OLDU
Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Suriye'nin El Bab kentinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olan Demirel'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
EL BAB'DA ŞEHİT OLDU
Suriye'nin El- Bab kentinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında meydana gelen patlamada, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel şehit oldu. Şehit Demirel'in acı haberi, Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde oturan ailesine ulaştı.