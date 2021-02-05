Bilim insanlarından koronavirüs mutasyonu uyarısı! Önlemenin yolu aşı ve tedbir

Değerlendirmede, varyantların ortaya çıkmasının en önemli sebebinin insanlar arasında virüsün dolaşması olduğu vurgulanarak toplumda enfeksiyonların yayılımı ne kadar az olursa varyantların yayılma olasılığının da o kadar azalacağı belirtildi.

Bu nedenle, her bir Kovid-19 vakasının engellenmesinin kritik önem taşıdığı, aşılama ve kısıtlama tedbirlerinin yanı sıra aktif takip yapılmasının varyant virüse karşı en etkili önlemlerden olduğunun altı çizildi.