02 Şubat 2021, Salı
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İstanbul'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberi... 'da 'ne (FETÖ) yönelik operasyonda "ankesör" soruşturması kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.02.2021
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İstanbul'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları"yla görüşen zanlıların tespitine yönelik çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

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