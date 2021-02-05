Koranavirüs salgını sürecinde milyonlara büyük destek
A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem koronavirüs salgını sürecinde Türkiye’nin sağladığı desteklerle ilgili önemli verileri anlattı. Bu süreçte kısa çalışma ödeneğinin kapsamı genişledi. Ücretsiz izne çıkana nakdi ücret desteği verildi. Salgına rağmen Türkiye’ye 16 milyon turist geldi. Birçok sektörde vergi ve prim ödemeleri 6 ay ertelendi.
ESNAFA DESTEK VE KİRA YARDIMI
5 milyar liranın üzerinde nakdi destek sağlandı. Yüzde 50'nin üzerinde ciro kaybı yaşayanlara destek geliyor. 1.3 milyon esnafın 13 milyarlık kredi borcuna 6 ay erteleme yapıldı. Esnafa mücbir sebep kapsamında beyanname ve vergi ertelemesi yapıldı.
SOSYAL KORUMA KALKANI
Birçok kesime 49 milyar liralık hibe desteği verildi.
İHRACATÇILARA DESTEK
2, 4 milyar lira destek ödemesi verildi. Bazı sektörlerde yüzde 1 bazılarında yüzde 8'e indi. Vergi borçlarına yapılandırma imkanı geldi.
EMEKLİYE DESTEK
Yaklaşık 650 bin emeklinin maaşı 1.500 TL'ye çıkartıldı.
KAÇ LİRA PROMOSYON ÖDENİYOR?
Taban ödemeler maaşa göre 625 ile 750 lira arasında değişiyor. Bankalar kendi kampanyalarıyla rakamı belirliyor. Bazı bankalarda rakamı 2.550 liraya kadar çıkartıyor
BUNLARA DİKKAT!
- 'Sadece 3 yıllık taahhüt veririm' diyorsanız, taban tutarı alırsınız. Bazı bankalar da şartsız tutarı artırıyor. Bu bankaları da seçebilirsiniz.
- Bazı bankalar ek ürün kullanımı gibi şartlarla rakamı yükseltiyor dikkat edin
- İmzayı atmadan önce şartları dikkatlice okuyun
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDENİYOR
Ödemeler 9 Şubat'ta yapılacak. Banka hesaplarından ya da PTT şubelerinden ödenecek.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR
* 17/4/2020 tarihi itibarıyla çalışıyor olmak ve ücretsiz izne çıkartılmak
* Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,
* Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli aylığı almamak,
* İşsizlik sigortası kapsamında çalışıyor olmak.
* 2021 yılı için ödenek günlük 47.70, aylık 1.431 TL