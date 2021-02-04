CHP'li başkanların 'kaçak villa' sevdası! Yıkılmak için gün sayıyor

"UYDU FOTOĞRAFLARIYLA TESPİT EDİLDİ"

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün bütün yapı kayıt belgelerinin, bayanın incelendiğini anlatan Orhan Durmuş, "Beyan yapıldığı tarihle binanın yapıldığı tarih arasındaki fark olduğunu, beyanın doğru olmadığı uydu fotoğrafıyla tespit etmiştir. Bu konuda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık da 3 yıldan az bir ceza gerektirmesi sebebiyle cezanın ertelenmesine karar vermiştir. Biz de bunu Büyükşehir Belediyesine soru yönergesi olarak sormuştuk. Bir belediye başkanı nasıl böyle bir işlem yapabilir ya da buna müsaade edebilir. Belki doğrudan kendisi yapmadı ise bile nasıl müsaade edebilir diye sormuştuk. Yapılan işlemin, böyle bir yanlışlığın olduğunu doğruladılar. Bununla ilgili her hangi bir vatandaşa nasıl bir muamele yapılıyorsa onlara da yapılacağını söylediler" dedi.



İLGİLİ BELEDİYE PARA CEZASI KESTİ VE PARA ÖDENDİ

Geçtiğimiz günlerde Tepebaşı Belediye Meclisi toplantısında konuyu yine sorup, 'Yetki ve sorumluluğu sizdedir. Tepebaşı Belediye Başkanlığı olarak bu konuda ne yaptınız' dediklerini anlatan AK Parti Grup Sözcüsü Orhan Durmuş, "Onlar da 'Biz 3194 Sayılı İmar Kanunu'na aykırılıktan 42. maddeye göre 38 bin lira para cezası kestik. Bu ceza da ödendi. Bir ay kadar zaman verildi. Eğer burası ile ilgili ruhsat başvurusu yapılır ve ruhsatıyla uygun hale getirilirse ruhsat işlemleri verilecek. Bina kaçak durumundan çıkarılarak normal bir bina haline dönecek. Ama eğer ruhsat alınamazsa ya da ilgili teknik şartları karşılamıyorsa o zaman bu bina yıkılmak durumda kalacak' diye bir beyanda bulundular" diye anlattı.