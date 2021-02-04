Türkiye yerli ve milli uçak gemisi için harekete geçti

İNGİLİZ SÖZCÜ GÖRÜŞMELERİ TEYİT ETTİ

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanlığı ise, görüşmeleri yalanlamadı, fakat görüşmelerin içeriği hakkında bilgi vermedi. Bakanlık Sözcüsü, "Yakın NATO müttefikleri olarak İngiltere ve Türkiye, uzun süredir devam eden işbirliği ve işbirliğine dayalı güçlü bir ikili savunma ilişkisine sahip. İngiltere ve Türkiye, çeşitli savunma ve güvenlik konularında düzenli olarak görüşmeler yapıyor. Ancak bu tartışmaların detayları hakkında yorum yapmıyoruz" dedi.