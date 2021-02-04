Türkiye yerli ve milli uçak gemisi için harekete geçti
TCG Anadolu için çalışmalarını sürdüren Türkiye, İngiltere ile HMS Queen Elizabeth sınıfı uçak gemisi için temasa geçti. Teklifi reddedilen Türkiye, yerli ve milli üretim için harekete geçti. Yaşanan gelişmeler Başkan Erdoğan'ın yerli üretim savunma sanayii ürünleri için söylediği "Kötü komşu ev sahibi yaptı" atasözünü akıllara getirdi.
Savunma sistemi, helikopter, silah, zırhlı araç, İHA/SİHA ve birçok mühimmatını yerli üretmeye başlayan Türkiye, şimdi de uçak gemisi için harekete geçti. HMS Queen Elizabeth sınıfı uçak gemisi teklifi reddedilen Türkiye yerli üretim için kolları sıvadı.
Middle East Eye haberine göre Türkiye; İngiltere'ye HMS Queen Elizabeth sınıfı yeni bir uçak gemisi veya ikinci el bir uçak gemisi almak için talepte bulundu. Haber'de olumsuz cevap alınması üzerine Türkiye'nin üretime geçeceği belirtildi.
TÜRKİYE YERLİ VE MİLLİ UÇAK GEMİSİ YAPACAK
İngiltere'nin yanıtı üzerine Türkiye'nin yerli ve milli uçak gemisi için harekete geçtiği belirtilen haberde, "İngiliz hükümetiyle gerçekleşen görüşmelerin ardından Türkiye, başka bir ülkeden satın almak yerine kendi gemisini inşa etme kararı aldı" denildi.
İNGİLİZ SÖZCÜ GÖRÜŞMELERİ TEYİT ETTİ
İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanlığı ise, görüşmeleri yalanlamadı, fakat görüşmelerin içeriği hakkında bilgi vermedi. Bakanlık Sözcüsü, "Yakın NATO müttefikleri olarak İngiltere ve Türkiye, uzun süredir devam eden işbirliği ve işbirliğine dayalı güçlü bir ikili savunma ilişkisine sahip. İngiltere ve Türkiye, çeşitli savunma ve güvenlik konularında düzenli olarak görüşmeler yapıyor. Ancak bu tartışmaların detayları hakkında yorum yapmıyoruz" dedi.
İNGİLTERE'NİN ELİNDE HİZMET DIŞI BİR UÇAK GEMİSİ BULUNMUYOR
Öte yandan, İngilizlerin hizmet dışına çıkardıkları sağlam bir uçak gemileri bulunmuyor. HMS Invincible 2011'de, HMS Ark Royal 2013'de, HMS Illustrious 2016'da İzmir Aliağa'daki Leyal Gemi Söküm şirketi tarafından alınarak sökümleri yapıldı. Geriye kalan HMS Ocean ise, 4 sene önce Brezilya tarafından satın almıştı.
"UÇAK GEMİSİ BİZİ BAŞKA BİR LİGE TAŞIYACAK"
Türkiye, çok amaçlı amfibi hücum gemisine dayanan hafif uçak gemisi TCG Anadolu'yu yerli ve milli imkanlarla inşa ediyor. TCG Anadolu'nun bu yıl F-35 gibi kısa iniş-kalkış ve dikey iniş-kalkış yapabilen uçakları kullanma kabiliyetine kavuşması bekleniyor.