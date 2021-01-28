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DSÖ ekibinin karantinası bitti! Vuhan'da incelemeler başlıyor

14 Ocak'ta 'e giden 'nün karantina süresi sona erdi. Koronavirüsün kaynağına ilişkin incelemeler bulunacak olan ekibi, araştırma enstitülerinde, hastanelerde ve ilk salgınla bağlantılı deniz ürünleri pazarında insanlarla röportaj yapmaya başlayacak.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 28.01.2021
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DSÖ ekibinin karantinası bitti! Vuhan'da incelemeler başlıyor

'nün 14 Ocak'ta 'e gelen 13 kişilik uzman ekibinin 14 günlük karantinası sona erdi.

Tecritin bittiğini bazı üyeleri, karantina odasından çekilen fotoğraflarını paylaşarak açıkladı. DSÖ ekibi, tecrit halindeyken, Çinli bilim insanlarıyla video görüşmeleri yapıyordu.

Önümüzdeki günlerde DSÖ ekibi, araştırma enstitülerinde, hastanelerde ve salgının ilk başladığı yer olarak değerlendirilen deniz ürünleri pazarında insanlarla röportaj yapmaya başlayacak.



Covid-19, ilk olarak 2019'un sonlarında 'da tespit edilmiş ancak Çinli yetkililer virüsün Çin'den kaynaklanmadığını savunmuştu.

Devlet medyası yakın zamanda pandeminin, Çin dışında başlamış olabileceğini öne sürerek , ve hatta 'den virüsün ülkeye dondurulmuş gıda ithalatı yoluyla girdiği iddialarını ortaya koymuştu.

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