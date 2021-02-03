İçişleri Bakanlığı: 5 PKK'lı teslim oldu! 520 günlük evlat nöbeti sonuç verdi





İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır Annelerinde bir buluşma daha. 23. buluşma. PKK ve tüm terör örgütlerini anneler ÇÖ-KER-TE-CEK" dedi.

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