03 Şubat 2021, Çarşamba
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İçişleri Bakanlığı: 5 PKK'lı teslim oldu! 520 günlük evlat nöbeti sonuç verdi

, "İkna çalışmaları neticesinde / terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu." açıklamasını yaptı.  Bu bilgilendirmeye dair önemli detayı ise İçişleri Bakanı açıkladı. Bakan Soylu, teslim olan örgüt mensuplarından birinin ailesinin 'da 520 gündür evlat nöbeti tuttuğunu duyurdu.

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Giriş Tarihi: 03.02.2021 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021
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İçişleri Bakanlığı: 5 PKK'lı teslim oldu! 520 günlük evlat nöbeti sonuç verdi

, "İkna çalışmaları neticesinde / terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu." açıklamasını yaptı.

Bu bilgilendirmeye dair önemli detayı ise İçişleri Bakanı açıkladı.

520 GÜNLÜK NÖBET SONUÇ VERDİ

Bakan Soylu, teslim olan örgüt mensuplarından birinin ailesinin 'da 520 gündür evlat nöbeti tuttuğunu duyurdu.

"PKK VE TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNİ ANNELER ÇÖ-KER-TE-CEK"

Bakan Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, "PKK ve tüm terör örgütlerini anneler ÇÖ-KER-TE-CEK" paylaşımında bulundu.



İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır Annelerinde bir buluşma daha. 23. buluşma. PKK ve tüm terör örgütlerini anneler ÇÖ-KER-TE-CEK" dedi.

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