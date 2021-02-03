İçişleri Bakanlığı: 5 PKK'lı teslim oldu! 520 günlük evlat nöbeti sonuç verdi
İçişleri Bakanlığı, "İkna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu." açıklamasını yaptı. Bu bilgilendirmeye dair önemli detayı ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı. Bakan Soylu, teslim olan örgüt mensuplarından birinin ailesinin Diyarbakır'da 520 gündür evlat nöbeti tuttuğunu duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, "İkna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu." açıklamasını yaptı.
Bu bilgilendirmeye dair önemli detayı ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.
520 GÜNLÜK NÖBET SONUÇ VERDİ
Bakan Soylu, teslim olan örgüt mensuplarından birinin ailesinin Diyarbakır'da 520 gündür evlat nöbeti tuttuğunu duyurdu.
"PKK VE TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNİ ANNELER ÇÖ-KER-TE-CEK"
Bakan Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, "PKK ve tüm terör örgütlerini anneler ÇÖ-KER-TE-CEK" paylaşımında bulundu.
İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır Annelerinde bir buluşma daha. 23. buluşma. PKK ve tüm terör örgütlerini anneler ÇÖ-KER-TE-CEK" dedi.