YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile mücadele kapsamında başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılarak uygulamaya konulduğu belirtildi.