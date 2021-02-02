Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ikinci dönem yüz yüze eğitime başlayacak sınıflar hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, uzaktan eğitim ile ilgili, "Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim-öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Ancak okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim ve öğretime yeniden ara verilebilecek. Bunu da özellikle söylemek zorundayım. Kovid-19 her şeyden tehlikeli ve önemli. Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerin ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntıları hakkında açıklamalarda bulundu.

Yüz yüze eğitimin yol haritasını açıklayan Bakan Selçuk, "Türkiye'nin salgın tedbirleri açısından eğitim alanındaki uygulamalarıyla veriye dayalı olarak ülkeler arasında örnek gösterildiğini söylemek isterim. 10 bin ders videosu ve 10 milyonlarca saatlik canlı dersle olağanüstü bir performans sergiledik.