D-Smart internet kesintisi var mı, ne zaman düzelecek? D-Smart net müşteri hizmetleri numarası kaç? Açıklama geldi mi?
D-Smart internet kesintisi var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de binlerce kullanıcısı bulunan D-Smart netin bazı bölgelerde kesilmesi sonrasında kullanıcıları sorunun kaynağını merak ediyor. Sosyal medyada kullanıcılar sorunun genel olup olmadığı yönünde paylaşımlarını sürdürüyor. İşte, D-Smart internet kesintisi var mı, ne zaman düzelecek? D-Smart net müşteri hizmetleri numarası kaç? Açıklama geldi mi?
D-Smart internet kesintisi var mı, ne zaman düzelecek? D-Smart net müşteri hizmetleri numarası kaç? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilgisayarı başında olan binlerce kullanıcı D-Smart internet kesintisinin ne zaman düzeleceğini merak ediyor. Sosyal medyada kullanıcılar sorunun genel olup olmadığı yönünde paylaşımlarını sürdürüyor. Kurum tarafından yapılacak resmi açıklama bekleniyor. İşte, D-Smart internet kesintisi var mı, ne zaman düzelecek? D-Smart net müşteri hizmetleri numarası kaç? Açıklama geldi mi?
D-SMART İNTERNET KESİNTİSİ VAR MI, NE ZAMAN DÜZELECEK?
Henüz kurum tarafından resmi açıklama geldi. İnternet kesintisinin genel olduğu tahmin edilmektedir. Açıklama geldiği anda tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
D-SMART İNTERNET MÜŞTERİ HİZMETİ NUMARALARI
0850 266 0266