D-Smart internet kesintisi var mı, ne zaman düzelecek? D-Smart net müşteri hizmetleri numarası kaç? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilgisayarı başında olan binlerce kullanıcı D-Smart internet kesintisinin ne zaman düzeleceğini merak ediyor. Sosyal medyada kullanıcılar sorunun genel olup olmadığı yönünde paylaşımlarını sürdürüyor. Kurum tarafından yapılacak resmi açıklama bekleniyor. İşte, D-Smart internet kesintisi var mı, ne zaman düzelecek? D-Smart net müşteri hizmetleri numarası kaç? Açıklama geldi mi?

D-SMART İNTERNET KESİNTİSİ VAR MI, NE ZAMAN DÜZELECEK?

Henüz kurum tarafından resmi açıklama geldi. İnternet kesintisinin genel olduğu tahmin edilmektedir. Açıklama geldiği anda tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

D-SMART İNTERNET MÜŞTERİ HİZMETİ NUMARALARI

0850 266 0266