Son dakika: FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün, TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 292'si ihraç veya görevde bulunan asker olmak üzere 294 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen iki farklı soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik çalışma başlatıldığı anlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün sözde TSK mahrem yapılanmasında "mahrem hizmetler yapılanması" içerisinde yer aldıkları tespit edilen 2'si mahrem abi, 292'si ihraç veya görevde bulunan asker kişi olmak üzere toplamda 294 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, 292 asker şahıs arasında 4 emekli albay, görevde olan 1 yarbay, 6'sı emekli 1'i görevde 1'i ihraç 8 yüzbaşı, 3'ü emekli 29 üsteğmen, 2'si görevde 5 teğmen, 11'i görevde 20 astsubay ve 3'ü görevde 5 uzman çavuş ve 211 askeri okul öğrencisi olduğu ifade edildi.

Bu kapsamda İstanbul merkezli 42 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltı kararı verilen bazı şüphelilerin yakalanmasına başlandığı kaydedilen açıklamada, "Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam etmektedir." denildi.