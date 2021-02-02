02 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Adana'da "tefeci" operasyonu: 14 kişi hakkında gözaltı kararı

Adana'da "tefeci" operasyonu: 14 kişi hakkında gözaltı kararı

'da 20 milyon lira haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Müdürlüğüne götürüldü.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 02.02.2021 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021
ABONE OL
Adana'da tefeci operasyonu: 14 kişi hakkında gözaltı kararı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "tefecilik" yaparak 91 kişiyi mağdur edip 20 milyon lira haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen bazı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin yakalanması için şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA